PM की सुरक्षा चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने बनाई कमेटी, जल्द देगी रिपोर्ट

नई दिल्ली, 06 जनवरी: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। 5 जनवरी (बुधवार) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब के हुसैनीवाला में एक फ्लाईओवर पर बड़ी चूक देखी गई थी। प्रधानमंत्री के काफिले के आने से पहले प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद मोदी वहां 15-20 मिनट तक फंसे रहे। पहले जहां पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी बनाई है, जो 3 दिनों के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं अब गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

दरअसल, 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के दौरे पर थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता जाम कर दिया, जिसके बाद अपना दौरा करते हुए प्रधानमंत्री ने वापस बठिंडा एयरपोर्ट जाने का निर्णय लिया था। पीएम मोदी के दौरान सुरक्षा में हुए चूक के इस गंभीर मामले को लेकर बीजेपी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर लगातार निशाना साध रही है।

The three-member committee will be led by Shri Sudhir Kumar Saxena, Secretary (Security), Cabinet Secretariat and comprising of Shri Balbir Singh, Joint Director, IB and Shri S. Suresh, IG, SPG.

The committee is advised to submit the report at the earliest.