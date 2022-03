'द कश्मीर फाइल्स' पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती, कहा- जिन्ना के बाद भारत के कई टुकड़े करना चाहती है बीजेपी

India

नई दिल्ली, 22 मार्च। फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। PDP चीफ ने कहा कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू के लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा। मेरे पिताजी के मामाजी को मारा दिया गया। मेरे पिताजी के चचेरे भाई को मारा गया। लेकिन, हम चाहते हैं कि अब यह खून-खराबा अब हमेशा के लिए बंद हो। लेकिन भाजपा यह नहीं चाहती।

मंगलवार को पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने सांबा में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजकल हमारा इतिहास हमें बताने के लिए फिल्में बनती हैं। ये फिल्में हमें क्या हमारा इतिहास बताएंगी। इतिहास हमने भी देखा है, जब पूर्व प्रधानमंत्री अटर बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान गए तो 7 हिंदू लड़कों को मार दिया गया था। नंदीग्राम, जहां कश्मीरी पंडित मारे गए। चिट्टीसिंह पुरा, जहां सरदार मारे गए वहां कौन जा रहा है। मेरे पिता के चचेरे भाई को मारा। सुरंगकोट में एक ही घर के 17 लोगों को मार दिया।

हम चाहते हैं खून खराबा बंद हो- महबूबा मुफ्ती

पीडीपी चीफ ने कहा कि गलतियां सबसे होती हैं। हमने बहुत बुरे वक्त देखें हैं। हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो। लेकिन ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे। ये जिन्ना- जिन्ना करते हैं। अब तो बाबर को याद करते हैं। औरंगजेब को याद करते हैं। औरंगजेब 500 साल पहले था। बाबर 800 साल पहले थे। हमारा उसके साथ क्या लेना देना। आप उसे क्यों याद करते हो। आप हिंदू मुस्लिम करते रहें। हम पूरे देश को बिजली देते हैं। अगर हमारे खेतों में पानी चलाने के लिए पानी नहीं होता। हमारे कैनालों में पानी नहीं होता। बच्चे दरबदर हैं। क्या होगा इसका।

कांग्रेस ने किए पचासों गलत काम लेकिन देश संभाला

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाजपा की सरकार नहीं चाहती कि हम लोग शांति से रहें। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे। हम हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना- जिन्ना करते रहे। पीडीपी चीफ ने कहा कि कांग्रेस ने पचासों गलत काम किए होंगे लेकिन भारत को एकजुट करने में उसका हाथ है। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। जबकि भाजपा देश को तोड़ने की बात करती है।

