मन की बात: PM मोदी ने वैक्सीन को लेकर दूर की शंकाएं, कहा- मेरी मां ने 100 साल की उम्र में लिया है टीका

नई दिल्ली, जून 27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में एकबार फिर देशवासियों से जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच देश में अभी भी लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर संशय है। ऐसे में पीएम मोदी ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाना खतरनाक साबित हो सकता है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने और मेरी मां ने वैक्सीन लगवा ली है, जो कि 100 साल की हैं, इसलिए आप भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लीजिए।

हमारे वैज्ञानिकों ने दिन-रात मेहनत करके बनाई है वैक्सीन

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण राजेश हिरावे से भी फोन पर बात की। राजेश ने बताया कि वॉट्सऐप पर आए मैसेज के डर से उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तभी इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां का अनुभव बताया और कहा कि उन्होंने बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाई है। पीएम मोदी ने इस दौरान ग्रामीणों के मन से वैक्सीन के प्रति जो डर है उसे दूर करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने साल भर, रात-दिन इस वैक्सीन को लेकर काम किया है, इसलिए हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए और वैक्सीन के प्रति झूठ फैलाने वालों पर भरोसा नहीं करके वैक्सीन लगवानी चाहिए।

देश में कई गांव ऐसे, जहां 100 फीसदी टीकाकरण हुआ- PM मोदी

पीएम मोदी ने इस दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के दुलारिया गांव के लोगों से भी बात की। पीएम ने वैक्सीन को लेकर उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने लोगों को वैक्सीन लेने की भी सलाह दी। पीएम मोदी ने कहा, "मैं ग्रामीणों को टीके के डर से छुटकारा पाने के लिए कहना चाहता हूं। भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां 100% टीकाकरण किया गया है।"

