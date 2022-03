Video:'कश्मीर फाइल्स को बैन करो वरना अंजाम भुगतना ', मौलवी ने दी धमकी, कहा- '800 सालों तक हमने...'

India

oi-Pallavi Kumari

राजौरी, 27 मार्च: 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म रिलीज से ही सुर्खियों में है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन फिल्म से कथित भारतीयों के कुछ वर्ग नाखुश हैं, जो अब फिल्म निर्माताओं को कश्मीरी मुसलमानों का असली चेहरा दिखाने के लिए धमकी दे रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार (25 मार्च) को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के एक मौलवी ने विवादास्पद बयान देते हुए कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्माता, टीम और हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की स्क्रीनिंग बंद नहीं की तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।

Hate speech made inside a mosque against Hindus in the Rajouri district of Jammu division where Hindus are in minority.

The maulvi started with calling on everyone to boycott “the Kashmir files” but did not stop there. No action yet.

Cc: @OfficeOfLGJandK pic.twitter.com/WvyOa4cZgE