बंगाल पर कब्जे से पहले आपको रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा, BJP को ममता ने दी चुनौती

नई दिल्ली, 27 जुलाई: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार 27 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, 'महाराष्ट्र, अब झारखंड पर कब्जा कर लिया है लेकिन बंगाल ने उन्हें हरा दिया है। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा।' इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि, 'मुझे विश्वास है कि भाजपा 2024 में (सत्ता में) नहीं आएगी।'

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, 'भारत में बेरोजगारी 40% बढ़ रही है, लेकिन बंगाल में 45% कम हो गई। आज मीडिया ट्रायल चल रहा है और वे लोगों को आरोपी कह रहे हैं। वे सिर्फ बंगाल की छवि खराब करना चाहते हैं।' इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि, उनके (बीजेपी) के पास कोई काम नहीं है, उनका काम 3-4 एजेंसियों के जरिए राज्य सरकारों को अपने हाथ में लेना है।'

ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने (बीजेपी) महाराष्ट्र, अब झारखंड पर कब्जा कर लिया है लेकिन बंगाल ने उन्हें हरा दिया है। बंगाल को तोड़ना आसान नहीं है क्योंकि आपको पहले रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ना होगा। सीएम यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि भारत में जब 40 % बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसकी तुलना में बंगाल में 45% की कमी आई है। हमने 200 औद्योगिक पार्क, 16 मेडिकल कॉलेज बनाए।

लेकिन आज मीडिया ट्रायल चल रहा है, और वे लोगों को आरोपी कह रहे हैं। वे सिर्फ बंगाल के बारे में खराब धारणा बनाना चाहते हैं। एजेंसियों के नाम पर राज्यों के बारे में गलत धारणा बनाने का काम हो रहा। उन्होंने कहा कि हम रोजगार चाहते हैं लेकिन वे नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं वे नहीं चाहते है। संस्था चलाने में कुछ गलतियां होती हैं...क्या गलती किसी से नहीं होती है।

अगर कोई गलती करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि आज की स्थिति में मैं कहना चाहती हूं कि जो उद्योगपति हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपके घर में ED, IT और CBI की छापेमारी हो चुकी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि 2024 में भाजपा नहीं आएगी, इसलिए पुराना घर (संसद) तोड़कर नया घर (सेंट्रल विस्टा) बना रहे हैं। क्योंकि उनका पुराना घर में जाना फिर से नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी भी घर में चले जाए अगर भाग्य ख़राब हो जाएगा तो भाग्य ठीक नहीं होगा।

