Mallikarjun Kharge: कांग्रेस अध्यक्ष के भरोसेमंद कैसे बने 80 साल के दलित नेता ? जानिए

नई दिल्ली, 30 सितंबर: मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यकीन है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत जाएंगे। उनके नामांकन का पार्टी के बड़े नेताओं का जिस तरह से समर्थन मिला है, उससे यह जाहिर है कि खड़गे को कांग्रेस नेतृत्व का आशीर्वाद मिला हुआ है। कर्नाटक के 80 साल के इस दलित नेता ने यह विश्वास एक दिन में नहीं पाया है। इसके लिए उनका पार्टी और गांधी परिवार के प्रति पांच दशकों से भी ज्यादा का समर्पण और वफादारी है। यह वफादारी ऐसे ही नहीं कायम हुई है। इसके लिए उन्होंने कठिन संघर्ष भी किया है और धैर्य भी बनाए रखा है। अगर उनकी उम्मीदवारी पर 19 अक्टूबर को पार्टी की औपचारिक मुहर लग गई, जिसकी प्रबल संभावना जताई जा रही है तो उन्हें वह इनाम मिलेगा, जिससे वह कई बार वंचित रह गए थे।

Mallikarjun Kharge:If he becomes the Congress President, it will be a victory for his loyalty to the Gandhi family.With Kharge becoming the president, many internal challenges of the Gandhi family can be reduced