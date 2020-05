महाराष्ट्र विधान परिषद में उद्धव ठाकरे के निर्विरोध चयन के लिए कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला

India

मुंबई। महाराष्ट्र में 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, यह चुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए काफी अहम है। इसी बीच रविवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति ने ऐलान किया कि पार्टी ने विधान परिषद चुनावों के लिए अपने दूसरे प्रत्याशी राजकिशोर मोदी का नाम वापस लेने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे अब निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे।

कांग्रेस के फैसले से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया, साथ ही दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच तालमेल से रिश्ते भी मजबूत होंगे। इस रणनीति के अनुसार कांग्रेस एमएलसी चुनाव से अपना एक उम्मीदवार राज किशोर मोदी को हटाने जा रही है। राज किशोर के रास्ते से हटने के बाद अब उद्धव ठाकरे को निर्विरोध एमएलसी चुन लिया जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बालासाहेब थोराट ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है।

Maharashtra Congress has decided to withdraw nomination of its 2nd candidate, Raj Kishor Modi for polls to State Legislative Council which is scheduled on 21 May: Maharashtra Pradesh Congress Committee

CM Uddhav Thackeray to become Member of Legislative Council unopposed pic.twitter.com/TWrPQjSt7T