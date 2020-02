Like Mother, Like Daughter: दुल्हन के लिबास में मां अमृता की कार्बन कॉपी लग रही है सारा अली खान, शेयर की ये Photo

View this post on Instagram

An ode to the Unifying Spirit of Love! Sara Ali Khan, centre-stage with Abu Jani & Sandeep Khosla, at the Blender's Pride Fashion Tour. @saraalikhan95 @abujani1 @sandeepkhosla @blenderspridefashiontour #abujanisandeepkhosla #saraalikhan #designerduo #abujani #sandeepkhosla #myblendmypride #blenderpridefashiontour #mardbyabusandeep #newcollection #exclusive #couture #craftsmanship #design #classic #textilesofindia #celebration #cultures #spiritofonelove #love #original #trendsetters #fashion #fashionpresentation #delhi