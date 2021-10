Lakhimpur Kheri: पीएम मोदी के मंत्री अजय मिश्रा बोले- बेटा दोषी पाया गया तो दे दूंगा इस्तीफा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि लखीमपुर खीरी कांड में उनका बेटा दोषी पाया गया तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। किसान संगठनों का दावा है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने ही प्रदर्शनकारियों को रौंदा था, जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। चौतरफा दबाव झेल रहे अजय मिश्रा टेनी ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में जिस जगह पर हिंसा हुई थी, वहां उनके बेटे की मौजूदी के एक भी सबूत मिले तो वह अपना पद छोड़ देंगे। बता दें कि इस घटना में और उसके बाद कथित जवाबी कार्रवाई में कुल 8 लोगों की मौत हुई है।

English summary

Union Minister of State for Home Ajay Mishra has said that he will resign from his post if his son is found guilty in the Lakhimpur Kheri issue