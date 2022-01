Kerala: कुंबलांगी होगा देश का पहला सैनेटरी नैपकिन फ्री गांव, जानिए Menstrual Cups के फायदे

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 13 जनवरी। देश में साक्षरता के मामले में नंबर वन रहने वाले केरल राज्य ने एक और बड़ी उपलब्द्धि हासिल की है। यहां का एर्नाकुलम जिले में एक नई शुरुआत हुई है। यहां का कुंबलांगी गांव देश का पहला सैनेटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा,यहां पर 18 साल से उम्र में बड़ी लड़कियों और महिलाओं को 5000 विशेष मैनस्ट्रुअल कप वितरित किए जाएंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज इस अभियान की शुरुआत की और इसी के साथ ही कुंबलांगी को आदर्श गांव भी घोषित कर दिया गया है। मालूम हो कि कुंबलांगी पहले से ही देश का पहला आदर्श पर्यटन गांव है।

English summary

Kumbalangi in Kerala to be first sanitary napkin free village in India. A menstrual cup is a menstrual hygiene device which is inserted into the vagina during menstruation. read everything about it.