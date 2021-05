केरल: पिनराई विजयन की नई कैबिनेट में होंगे सभी नए और युवा चेहरे, केके शैलजा को भी नहीं मिली जगह

India

तिरअनंतपुरम, 18 मई। केरल विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले सीपीआई (एम) के नेता पिनराई विजयन 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच केरल में पिनराई विजयन सरकार की नई कैबिनेट पर भी चर्चा तेज हो गई है। केरल सरकार के नए मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 21 होगी जिसमें सीएम पिनराई विजयन को छोड़कर सभी नए चेहरे होंगे। इनमें से चुनाव जीतकर आए ज्यादातर युवा नेताओं को शामिल किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के खिलाफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रशंसा पाने वालीं केके शैलजा इस बार पिनाराई विजयन कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केरल में वाम नेतृत्व वाली सरकार के नए मंत्रिमंडल में केके शैलजा को मंत्री पद से हटा दिया गया है। माकपा नेता एएन शमसीर ने मंगलवार को बताया कि पिछली केरल कैबिनेट से इस बार की नई कैबिनेट में सिर्फ पिनराई विजयन नई कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे बाकी 11 मंत्री नए हैं। 20 मई को शपथ लेने वाली नई कैबिनेट युवाओं और बुजुर्गों का मिश्रण होगी। केके शैलजा को नई कैबिनेट में जगह ना मिलने पर एएन शमसीर ने कहा, ये हमारी पार्टी का सामूहिक निर्णय है, जो सामूहिक नेतृत्व की ओर से लिया गया है। किसी भी नेता को पार्टी से बाहर ना करें।

Only the CM will be there (from the previous Kerala cabinet), rest 11 ministers are new. It is a blend of youngsters and the old: AN Shamseer, CPI(M) leader on the new Kerala cabinet that will be sworn in on May 20th pic.twitter.com/Uq7peoRJIW