केरल HC ने डॉक्टरों पर हमलों को लेकर जताई चिंता, कहा- 'सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार क्या रही है'

केरल हाईकोर्ट ने राज्य में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य में डॉक्टरों पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए राज्य सरकार से भी सवाल किया है।

प्रदेश में डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर केरल हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इस वर्ष डॉक्टरों पर हमले के 137 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट ने डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करके संज्ञान लेने का भी आदेश दिया है।

दरअसल, केरल हाईकोर्ट डॉक्टर पर हुए हमले के एक मामले पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ कर रही थी। इस दौरान खंडपीठ ने मामले में राज्य के पुलिस प्रमुख को पक्षकार बनाते हुए स्वत: संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। साथ ही पीठ ने कहा कि पहले कदम के रूप में हमारा मत है कि अस्पताल के किसी भी अन्य कर्मचारी सहित डॉक्टर या हेल्थकेयर पेशेवर पर हमले की हर घटना, चाहे वह सुरक्षा हो या अन्य हो - संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा 1 घंटे के अंदर संज्ञान लिया जाना चाहिए।

