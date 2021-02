सनी लियोनी की गिरफ्तारी पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी का लगा था आरोप

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। Sunny Leone fraud case केरल हाईकोर्ट से बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को राहत मिल गई है। दरअसल, 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट ने सनी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सनी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसपर कोर्ट ने ये फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने क्राइम ब्रांच को सनी की गिरफ्तारी करने से इनकार कर दिया है।

Kerala High Court restraints Crime Branch from arresting actor Sunny Leone in connection with an alleged financial fraud of Rs 29 lakhs. The order has come after considering the anticipatory bail plea of the actor.