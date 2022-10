Snake Video : कोबरा ने शख्स को दिया रिटर्न Kiss, होठों पर डसते ही 'दिन में दिख गए तारे'

India

नई दिल्ली, 02 अक्टूबर: कर्नाटक के शिवमोगा से एक बेहद हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां एक शख्स को कोबरा सांप को किस करना काफी भारी पड़ गया। शख्स जैसे ही कोबरा को किस करने लगता है, वैसे ही कोबरा उसके होंठों पर डस लेता है। कोबरा के काटते ही एलेक्स के होठों से खून बहने लगा। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद एलेक्स को तुरंत मैकगन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज के बाद एलेक्स को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय पर इलाज न मिला होता तो युवक की जान भी जा सकती थी।

A reptile expert who went to kiss a cobra and got bitten on the lip..

He tried to kiss the snake after rescuing it.

