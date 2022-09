India

oi-Bhavna Pandey

बेंगलुरू, 30 सितंबर: देश भर में एनआईए की छापेमारी के बाद पी‍पुल्‍स फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई) पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसके बाद देश भर की राजनीति गरमा गई है। एक के बाद एक विपक्ष के नेता बयान दे रहे हैं। वहीं कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता सिद्धारमैया ने पीएआईए पर केंद्र सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बाद ऐसा ही कार्रवाई आरएसएस के खिलाफ मांग की और आरोप लगाया किय वे समाज में शांति भंग कर रहे हैं। सिद्धरमैया के इस बयान का जवाब शनिवार को कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्‍मई ने दिया।

कर्नाटक सीएम बोम्‍मई ने कहा सिद्धरमैया को इस स्‍तर तक गिरना नहीं चाहिए था। उन्‍होंने कहा कांग्रेस के पास ये सवाल पूछने को कोई आधार नहीं है कि क्‍यों पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया क्‍योंकि कांग्रेस नेता आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं लेकिन वे यह नहीं कहते कि इसे क्यों प्रतिबंधित किया जाए। मुझे लगता है कि सिद्धारमैया को इस स्तर तक नहीं गिरना चाहिए था।

English summary

Karnataka CM furious when Siddaramaiah demanded action like PFI should be taken on RSS, said – he should not fall to this level