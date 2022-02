हिजाब विवाद: कर्नाटक में सोमवार से खुलेंगे 10वीं तक के स्कूल, हाई स्कूल-कॉलेज पर होगी समीक्षा

India

oi-Love Gaur

हुबली, 13 फरवरी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में चल रहे हिजाब विवाद के बीच स्कूलों को फिर से खोलने पर अपना बयान दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक सोमवार यानी 14 फरवरी से राज्य में 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वहीं हाई स्कूल और कॉलेजों को फिर से कब खोला जाएगा इसको लेकर भी सारी स्थिति साफ कर दी है। सीएम ने कहा कहा कि समीक्षा करने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा।

कर्नाटक के उडुपी जिले के कॉलेजों से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता के मद्देनजर राज्य के सीएम ने स्कूल-कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद रविवार को हुबली में सीएम बसवराज बोम्मई ने बताया कि कर्नाटक में कल (14 फरवरी) से स्कूल खुलेंगे।

Schools up to 10th standard will re-open from tomorrow. I've instructed the DCs, SPs and school administrations to conduct a peace committee meeting. Schools for higher classes and degree colleges will re-open after reviewing the situation: Karnataka CM Basavraj Bommai in Hubli pic.twitter.com/tpi3r0qc03