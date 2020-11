कर्नाटक: BJP विधायक ने कथित तौर पर महिला पार्षद के साथ की हाथापाई, कांग्रेस पर मढ़ा आरोप

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कर्नाटक में तेरदल के भाजपा विधायक सिद्दू सावदी द्वारा कथित तौर पर एक महिला पार्षद के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी विधायक ने महालिंगपुरा टाउन नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में हिस्सा लेने से रोकने के लिए अपनी ही पार्टी की एक महिला पार्षद को कथित तौर पर बंधक बना लिया। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कई पुलिसकर्मी एक महिला को बचाते नजर आ रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घटना 9 नवंबर की है, मंगलवार रात कर्नाटक हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (केएचडीसी) की अध्यक्ष और बीजेपी विधायक सिद्दू सावदी ने अपनी ही पार्टी की महिला पार्षद को धक्का देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि बीजेपी महिला पार्षद सविता हुरकादली, चांदनी नायक और गोदावरी बाट ने पार्टी के नेताओं से मांग की थी कि उन्हें भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव का मौका दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के स्थानीय नेताओं ने महिला पार्षदों की इस मांग को ठुकरा दिया। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि सविता हुरकादली चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर रही थीं।

Neither the police nor anyone else helped me. It's a miracle that I survived. I am deeply upset over the incident: Savita Hurakadli, BJP Councillor, Mahalingapura Municipal Council, Bagalkot #Karnataka https://t.co/6JqYenX94p pic.twitter.com/J674ZaY9H7

भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर मढ़ा आरोप

उधर, भाजपा पार्षद सविता हुरकादली का आरोप है कि जब उनके साथ हाथापाई हुई थो न तो तो पुलिस और न ही किसी और ने उनकी मदद की। उन्होंने कहा, यह एक चमत्कार है कि मैं बच गयी, मैं इस घटना से गंभीर रूप से परेशान हूं। वहीं भाजपा विधायक सिद्दू सावदी ने इस मामले पर सफाई देते हुए सारा आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिया है। उन्होंने कहा, उन्होंने (कांग्रेस) उस दिन हुई अराजकता में पुरुषों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की। यह कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि यह उनकी संस्कृति है। घटना के दौरान आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने हस्तक्षेप नहीं किया।

.@BJP4Karnataka MLA from Terdal manhandles & physically pushes a woman member of Mahalingpur municipal council in Bagalkote. Brazen assault by leader & his supporters after women members said they would vote for Congress in President & VP elections on Wednesday pic.twitter.com/sHymKyMr4S