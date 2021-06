कपिल सिब्बल ने माना फिलहाल बीजेपी का कोई मजबूत विकल्प नहीं, कांग्रेस के लिए कही ये बात

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 13 जून: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने माना है कि इस समय देश में बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ही यह विकल्प दे सकती है, लेकिन इसके लिए पार्टी में हर स्तर सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को दिखाना होगा कि उसने जड़ता नहीं प्राप्त की है और भाजपा के खिलाफ उचित सियासी विकल्प देने में सक्षम है। गौरतलब है कि सिब्बल कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव की आवाज उठाने वाले जी-23 नेताओं में से सबसे मुखर रहे हैं और पहले भी पार्टी की लुंज-पुंज व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं।

English summary

Congress leader Kapil Sibal has expressed the need for comprehensive reforms in the Congress, as well as admits that there is a lack of strong alternative against the BJP at this time