कंगना ने शेयर किया पुराना Video,कहा-'बाला साहेब को भी डर था कि शिवसेना एक दिन कांग्रेस बन जाएगी'

oi-Ankur Sharma

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोली अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार ट्विटर के जरिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी पर निशाना साध रही हैं, शुक्रवार को भी कंगना ने शिवसेना पर करारा वार किया है। कंगना ने बाला ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर करके कहा कि बाला साहेब को भी डर था कि एक दिन शिवसेना, कांग्रेस बन जाएगी।

देखें Video

Great Bala Saheb Thakeray one of my most favourite icons, his biggest fear was some day Shiv Sena will do Gutbandhan and become congress ⁦@INCIndia⁩ I want to know what is his conscious feeling today looking at the condition of his party ? pic.twitter.com/quVpZkj407