जम्मू-कश्मीर परिसीमन : भाजपा के हित में काम के आरोप क्यों, जानिए नेताओं की दलीलें

श्रीनगर, 5 मई : जम्मू-कश्मीर में अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी। इनमें से 43 जम्मू क्षेत्र और 47 कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा होंगे। 9 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें से 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में और 3 विधानसभा सीटें कश्मीर घाटी में हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में पांच संसदीय सीटें आती हैं। फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर के मुताबिक परिसीमन आयोग ने जम्मू और कश्मीर क्षेत्र को एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में देखा है। इस आधार पर कश्मीर घाटी में अनंतनाग क्षेत्र और जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ को मिलाकर एक संसदीय सीट (Parliamentary Constituency) बनाई गई है।

English summary

Jammu and Kashmir Delimitation Commission signs final order for Delimitation in Union Territory of Jammu Kashmir. Know politicians and other stakeholders said what in this context post 5th August, 2019.