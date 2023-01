J&K: बालकृष्ण ने 24 साल बाद नहीं उठाई होती राइफल, तो उस दिन राजौरी में और भी भयानक होता मंजर

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी आतंकियों ने 1 जनवरी को हमला करके चार लोगों की जान ले ली। इस घटना में 6 लोग जख्मी हो गए थे। यह आतंकी हमला और बड़ा होता, यदि 24 साल बाद बंदूक उठाकर एक शख्स ने मदद ना की होती।

साल के पहले ही दिन जम्मू-कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी आतंकियों ने कहर बरपा कर 4 लोगों की जान ले ली और 6 को जख्मी कर दिया था। आतंकी जिस इरादे से पहुंचे थे, वह बहुत ही खौफनाक था। वह हतहातों की संख्या बहुत ज्यादा करना चाहते थे। लेकिन, एक स्थानीय शख्स की हिम्मत ने दहशतगर्दों का हौसला तोड़ दिया। अकेले शख्स ने जब 24 साल बाद अपनी राइफल को हाथ लगाया तो सारे आतंकी जंगल की ओर भागने को मजबूर हो गए। अगर बालकृष्ण ने अपनी सूझबूझ दिखाने में थोड़ी भी देर की होती तो मंजर और भी तबाही वाला होना तय था।

there was a terrorist attack in Jammu and Kashmir's Rajouri on January 1, a man picked up his rifle after 24 years and chased away the terrorists