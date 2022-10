दिवाली के बाद राजधानी में सांस लेना होगा दूभर! जानिए 24 से 26 अक्टूबर तक कैसी होगी दिल्ली की हवा

India

oi-Love Gaur

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के अनुसार, 24 अक्टूबर की सुबह तक दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी के निचले सिरे तक रहने का अनुमान है। सफर ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर परिवहन स्तर की हवाएं 24 अक्टूबर से आगे बढ़ेगी और पूरी संभावना है कि इससे दिल्ली में पराली से संबंधित महत्वपूर्ण उत्सर्जन होगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 24 घंटे का औसत एक्यूआई शनिवार को 265 पर 'खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया था, क्योंकि निवासियों ने दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया था।

बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 और 100 संतोषजनक, 101 और 200 मध्यम, 201 और 300 खराब, 301 और 400 बहुत खराब, और 401 और 500 गंभीर माना जाता है। SAFAR की भविष्यवाणियों में कहा गया है कि "अगर पराली जलाने में धीरे-धीरे वृद्धि होती है, जिसकी संभावना है, दिल्ली के PM2.5 में इसकी हिस्सेदारी 23 अक्टूबर को 5 प्रतिशत, 24 अक्टूबर को 8 प्रतिशत, 25 अक्टूबर को 16 से 18 प्रतिशत होने की संभावना है।

प्रतिकूल मौसम की स्थिति दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों (एनसीटी के बाहर) से पटाखों से संबंधित प्रदूषण ला सकती है और 15 से 18 प्रतिशत पराली जलाने के योगदान के साथ, 25 अक्टूबर को (दिल्ली में पटाखों से उत्सर्जन के बिना) एक्यूआई को 'बहुत खराब' के ऊपरी छोर को 'गंभीर' के निचले सिरे तक छूने की भविष्यवाणी की गई है। , "

SAFAR ने आगे भविष्यवाणी की कि यदि पटाखों से उत्सर्जन होता है, तो अन्य कारकों के साथ, AQI दिवाली (23 अक्टूबर) को 'गंभीर' हो जाएगा और अगले दो दिनों (24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर) तक ऐसा ही बना रह सकता है। अक्टूबर की शाम से 'बहुत खराब' श्रेणी के निचले सिरे तक हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हो सकता है क्योंकि 26 अक्टूबर को सतही हवाएं चलेंगी और पराली परिवहन स्तर की हवाएं धीमी हो जाएंगी।"

सप्ताहांत तक हवा की गुणवत्ता के बिगड़ने की भविष्यवाणी करते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 2 को लागू करने का निर्देश दिया था - वायु प्रदूषण रोधी उपायों का एक सेट। राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास, स्थिति की गंभीरता के अनुसार। चरण 2 योजना में होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

दिल्ली में वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है। चरण I को 'खराब' वायु गुणवत्ता (AQI 201-300) के मामले में लागू किया जाता है; 'बहुत खराब' के लिए चरण 2 (एक्यूआई 301-400); चरण 3 'गंभीर' (AQI 401-450) के लिए और चरण 4 'गंभीर प्लस' (AQI> 450) के लिए।

English summary

It will be difficult to breathe in the capital of India after Diwali, know how Delhi air quality will be from October 24 to 26