जब मोदी ने कहा- 'मैं PM हूं या नहीं ,ये मेरी मां के लिए मायने नहीं रखता', जानिए क्यों?

नई दिल्ली, 16 जून। आने वाला शनिवार पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से काफी अहम है क्योंकि इस दिन उनकी प्यारी मां 'हीराबेन' 100 साल की हो जाएंगी। उनके सौवें जन्मदिन के लिए राज्वासियों ने काफी इंतजाम किए हैं तो वहीं उम्मीद है की पीएम मोदी भी अपनी मां से मिलने इस दिन गुजरात जा सकते हैं। हर बच्चे की तरह पीएम मोदी भी अपनी मां से बहुत प्रेम करते हैं और अक्सर अपनी बातों में उनका जिक्र करते हैं। अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी मां को देने वाले पीएम मोदी ने 'Humans of Bombay' नाम के फेसबुक पेज को दिए इंटरव्यू में अपनी मां के बारे में एक बड़ी ही रोचक बात बताई थी।

English summary

It was not a big deal for my mother to be my Prime Minister Said Narendra Modi. here is details.