चंद्रयान-2 के सफल लॉन्च पर बोले पीएम मोदी- ये गर्व का समय, जानिए किसने क्या कहा

oi-Kamal Kumar

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने दूसरा मून मिशन चंद्रयान-2 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सोमवार दोपहर 2:43 मिनट पर सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र में दूसरे लांच पैड से चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण किया गया। चंद्रयान-2 पहले 15 जुलाई को लॉन्‍च होना था लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से इसकी लॉन्चिंग को 56 मिनट 24 सेकेंड पहले टालना पड़ गया था। चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने बधाई दी और दो तस्वीरें भी शेयर की।

पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई तस्वीर में वे चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को लाइव टीवी पर पर देख रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'ये पल 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व करने वाला है। चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग भारत के महान वैज्ञानिकों की दृढ़ता की गाथा बताती है। चंद्रयान-2 जैसे प्रयास युवाओं को विज्ञान और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान की ओर प्रोत्साहित करेंगे। चंद्रयान-2 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख के सीवन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने चांद को लेकर इसे ऐतिहासिक शुरुआत बताते हुए कहा कि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत से सफलता मिली।

PM Narendra Modi: Special moments that will be etched in the annals of our glorious history. The launch of #Chandrayaan2 illustrates the prowess of our scientists and the determination of 130 crore Indians to scale new frontiers of science. Every Indian is immensely proud today pic.twitter.com/q8fMFxAikK

चंद्रयान-2 के सफल लॉन्चिंग पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'श्रीहरिकोटा से चन्द्रयान-2 का ऐतिहासिक प्रक्षेपण हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण है। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसरो के सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। मेरी कामना है कि टेक्नॉलॉजी के नए-नए क्षेत्रों में 'इसरो', नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचे।'

Rajya Sabha Chairman & Vice President Venkaiah Naidu: #Chandrayaan2 has been successfully launched. I extend my heartiest congratulations to our countrymen on this momentous achievement. Our scientists deserve a special compliment, their achievement has enhanced country's pride. pic.twitter.com/CuBP49dNfq

चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण पर लोकसभा और राज्यसभा में भी इसरो को बधाई दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चंद्रयान-2 के सफल प्रक्षेपण को ऐतिहासिक यात्रा बताया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चंद्रयान- 2 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, 'चंद्रयान-2 के सफल लॉन्च ने भारत के अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा है। पूरे देश को इसरो की टीम और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है।

I congratulate our scientists at @isro for the successful launch of #Chandrayaan2 and setting yet another benchmark in the field of space technology. A grateful nation is proud of them.

I also thank PM Modi ji for encouraging our institutions for setting new standards everytime. pic.twitter.com/k26szPwhIE