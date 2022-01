क्या पंजाब राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है ? जानिए संवैधानिक प्रावधान

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 जनवरी: पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्र सरकार लगातार सख्त कदम उठाने की बात कह रही है। सरकार के कई बड़े मंत्री तक जो संकेत दे रहे हैं, उससे लगता है कि किसी बड़े ऐक्शन से पहले तमाम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट के रवैए से थोड़ा और आसान होता दिख रहा है, जिसने पीएम की यात्रा से जुड़ी तमाम डिटेल को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित कर दिया है। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र सरकार का रवैया उसके कड़े तेवर की ओर ही इशारा कर रहा है। संवैधानिक प्रावधानों में अगर राज्य में विधि द्वारा शासन चलाने में पंजाब सरकार की नाकामी के सबूत केंद्र सरकार जुटा लेती है तो सबसे सख्त कदम हो सकता है, राष्ट्रपति शासन। इसकी मांग भी पहले दिन से शुरू हो चुकी है।

English summary

There is a demand for President's rule in Punjab due to the lapse in the security of Prime Minister Modi, the stand of the central government is strict,there is complete provision for this in the constitution