mYoga app क्या है ? पीएम मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर की है घोषणा

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 जून: सातवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी एम-योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर तैयार किया है। इस ऐप के जरिए लोग घर बैठे योग का सही और वैज्ञानिक तौर पर अभ्यास कर सकेंगे। इस ऐप को तैयार करने के लिए दुनियाभर के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों रिसर्च का भी सहारा लिया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने यह बात भी सामने रखी है कि कोरोना संकट के समय योग ने लोगों के शारीरिक और मानसिक बल को किस तरह से मजबूत बनाए रखने में मदद की है।

English summary

International Yoga Day 2021:PM Narendra Modi has launched M-Yoga App, know everything about it which is developed by Ministry of AYUSH and WHO