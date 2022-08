Indian Railways:रक्षाबंधन पर विशेष किराए वाली 12 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रा की पूरी डिटेल देखिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 7 अगस्त: रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर पश्चिम रेलवे ने विशेष किराए के साथ अलग-अलग जगहों के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों की सुविधा और राखी पर यात्रियों की बढ़ती डिमांड को ध्यान में रखकर किया है। इस संबंध में वेस्टर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर सुमित ठाकुर ने एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आप रक्षाबंधन पर अपने भाई या बहनों के पास जाने की योजना बना रहे हैं तो स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों की पूरी डिटेल यहां देख सकते हैं।

English summary

Indian Railways:Western Railway has announced to run 6 pairs of superfast special trains on the occasion of Rakshabandhan. These trains will run with special fare and booking starts from August 8