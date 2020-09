बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना ने बचाई भटके हुए तीन चीनियों की जान, ऑक्सीजन, खाना भी दिया

India

oi-Richa Bajpai

नई दिल्‍ली। एक तरफ जहां लद्दाख में चीन की पीपुल लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) भारत और भारतीय सेना के खिलाफ आक्रामकता जारी रखे हैं तो वहीं दूसरी ओर इंडियन आर्मी एक ऐसी मिसाल पेश कर रही है, जिसे देखकर चीन भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा। नॉर्थ सिक्किम जिस पर बीजिंग अक्‍सर अपना अधिकार जताता है, वहां पर सेना ने तीन चीनी नागरिकों की जिंदगी बचाई है।

यह भी पढ़ें-राजनाथ सिंह ने कहा-बॉर्डर की स्थिति बदल रहा चीन

इंडियन आर्मी ने नॉर्थ सिक्किम में चीन के तीन नागरिकों की जान तीन सितंबर को 17,500 फीट की ऊंचाई पर बचाई है। ये नागरिक यहां पर फंस गए थे। उन्‍हें सेना की तरफ से ऑक्‍सीजन मुहैया कराया गया। साथ ही बाकी जरूरी चिकित्‍सीय सहायता भी मुहैया कराई गई। सेना ने ऑक्‍सीजन के अलावा इन चीनी नागरिकों को खाने-पीने का सामान दिया और गर्म कपड़े भी उपलब्‍ध कराए। सिर्फ इतना ही नहीं उन्‍हें सही रास्ता भी बताया ताकि वो अपने गंतव्‍य तक लौट सकें। जिन नागरिकों की जान बचाई गई है उसमें से दो पुरुष और महिला थी। सेना की तरफ से इस पर जानकारी दी गई है। सेना ने बताया है, 'भारतीय सैनिक तुरंत ही इन तक पहुंचे और उन्‍हें चिकित्‍सीय मदद मुहैया कराई। उन्‍हें खाने का सामान और गर्म कपड़े दिए गए ताकि वह अत्‍यधिक ऊंचाई पर मुश्किल परिस्थितियों में सुरक्षित रह सकें।' चीनी नागरिकों ने भी भारत और भारतीय सेना को उनकी जान बचाने पर थैंक्‍यू कहा है। इस खबर को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और लोग चीन को नसीहत दे रहे हैं कि वह भारत की सेना से कुछ सीखे।

Indian Army rescued 3 Chinese nationals who lost their way in North Sikkim's plateau area at 17,500 ft altitude on 3 Sept & provided medical assistance incl oxygen, food & warm clothes. Army also gave them appropriate guidance after which they returned to their destination: Army pic.twitter.com/can1mjcrSQ