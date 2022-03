भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता: जनरल मनोज मुकंद नरवणे

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 08 मार्च। रूस और यूक्रेन के बढ़ते युद्ध के बीच दुनिया भर के देश अपनी अपनी सुरक्षा और विदेश नीतियों की समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा के क्षेत्र में तत्कालिक कदम उठाने की आवश्यकता बताई है। उन्होने कहा है कि भविष्य में होने वाले युद्धों में हमें भारत में निर्मित हथियारों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा।

यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता युद्ध का एक कारण नाटो भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की लगातार नाटो संगठन से रूस के हमले से बचाव के लिए सहायता मांग रहे हैं। लेकिन कोई भी देश यूक्रेन का साथ देने के लिए सामने नहीं आ रहा। ऐसे में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का ट्वीट बेहद अहम है कि हमें अब रक्षा के मामले में अत्याधुनिक होने की आवश्यकता है। उनके ट्वीट से समझा सकता है कि सेना को अब भारत की रक्षा तकनीकि को अपग्रेड करते हुए आधुनिक हथियार तैयार करने की तकनीकि पर कार्य करने की आवश्यकता है।

Biggest lesson is we've to be ready to fight future wars with indigenous weapons.Steps towards Aatmanirbhar Bharat in defence have to be taken more urgently. Wars of future should be fought with own weapon systems: Army chief to ANI on lessons for India from #UkraineRussianCrisis pic.twitter.com/XUMLO91zCm