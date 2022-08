VIDEO: 'पाकिस्तानी कर्नल दिए थे 30000 रुपये', LOC पर पकड़े गए फिदायीन हमलावर का खुलासा, बताया कौन था टारगेट?

India

oi-Sushil Kumar

जम्मू-कश्मीर, 24 अगस्त: पाकिस्तान के एक फिदायीन आत्मघाती हमलावर को भारतीय सेना ने रविवार (21 अगस्त) को पकड़ लिया था। सेना ने हमलावर को राजौरी के नौशेरा के झंगर सेक्टर में एलओसी पर पकड़ा था। पकड़े गए आतंकवादी का कश्मीर में आर्मी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान उसने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की है।

#WATCH | Tabarak Hussain, a fidayeen suicide attacker from PoK, captured by the Indian Army on 21 August at LOC in Jhangar sector of Naushera, Rajouri, says he was tasked by Pakistan Army's Col. Yunus to attack the Indian Army for around Rs 30,000 pic.twitter.com/UWsz5tdh2L