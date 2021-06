India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली, 23 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी कि 21 जून को वैक्‍सीन ड्राइव ने रिकॉर्ड कायम किया। केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर कई दावे किए गए। इन्‍हीं दावों को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता पी चिदंबरम ने सवाल उठाया था। अब चिंदबरम में तंज भरे उस सवाल का बीजेपी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 'भारत लंगड़ा नहीं रहा है बल्कि देश के नागरिकों के ताकत की बदौलत दौड़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद मंगलवार और बुधवार को 50 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है।' ये आंकड़े कांग्रेस की नापसंदगी के लिए पर्याप्त हैं। उन्‍होंने आगे कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति है कि जब भारत कोई रिकॉर्ड बनाता है तो पार्टी सवाल खड़े करती है।

गौरतलब है कि चिदंबरम ने ट्वीट किया था-'रविवार को इकट्ठा करो, सोमवार को वैक्सीनेशन करो, मंगलवार को लंगड़ाने की तरफ वापस लौट जाओ। यही एक दिन के भीतर वैक्सीनेशन के विश्व रिकॉर्ड का सिक्रेट है। मुझे यकीन है कि इस "करतब" को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी! कौन जाने, हो सकता है मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मोदी सरकार को दिया जाए। 'मोदी है, मुमकिन है' को अब पढ़ना चाहिए 'मोदी है, चमत्कार है।'

इतना ही नहीं इसके अलावा नड्डा ने बुधवार को विपक्षी दलों पर टीकाकरण अभियान में बाधक की भूमिका निभाने का आरोप लगाया। उन्‍होंने कांग्रेस के शिर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीकों को लेकर भ्रम पैदा करने वालों ने खुद चुपके-चुपके टीका लगवा लिया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के बाद अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि टीकाकरण अभियान अभी देश में पूरी क्षमता के साथ चल रहा है और इस साल के अंत तक 257 करोड़ टीकों की खुराक तैयार हो जाएगी तथा सभी लोगों को दोनों खुराक देने के लिए भारत तैयार हो जाएगा।

India is not limping, but sprinting ahead powered by the strength of our citizens. After the record Monday, India has crossed 50 Lakh vaccinations on Tuesday and Wednesday, much to the dislike of the Congress Party. https://t.co/gjgnV3y5UW