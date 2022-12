Tawang clash:क्या औली युद्धाभ्यास से घबरा गया है चीन? PLA की घुसपैठ में उसकी बौखलाहट छिपी है

अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सेना पीएलए की घुसपैठ औली युद्धाभ्यास के मुश्किल से हफ्ते भर बाद हुई है। तब चीन ने भारत-अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास पर सख्त आपत्ति जताई थी। हो सकता है कि यह उसी बौखलाहट का नतीजा हो।

Tawang clash India China: उत्तराखंड की औली में पिछले महीने के आखिर में हुए भारत-अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास चीन की आंखों में ऐसा खटका था कि ड्रैगन तिलमिला गया था। उसने अमेरिका तक को भी गीदड़ भभकी देने की कोशिश में कमी नहीं छोड़ी थी। इस घटना के फौरन बाद चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो पैंतरेबाजी दिखाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि यह उसी बौखलाहट का नतीजा है। क्योंकि, चीन अरुणाचल प्रदेश में वास्तिव नियंत्रण रेखा के उसपार लंबे समय से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लगा हुआ है। कई ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं।

India China Face-off:The Chinese PLA incursion in Arunachal Pradesh's Tawang appears to be the result of the Indo-US joint military exercise in Uttarakhand's Auli. China was very upset by that maneuver