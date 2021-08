स्वतंत्रता दिवस: पहली बार पीएम मोदी के तिरंगा फहराते ही आसमान से बरसेंगे फूल, IAF ने की तैयारी

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 14 अगस्त। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस वर्ष पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी के तिरंगा फहराने के बाद भारतीय वायु सेना के दो एमआई-17 1वी हेलीकॉप्टरों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के चौकस इंतजाम किए गए हैं।

रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इतिहास में पहली बार ऐसा होना जा रहा है जब पीएम मोदी के झंडा फहराते ही लाल किले पर फूलों की बारिश की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसके लिए वायु सेना के दो एमआई-17 1वी हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि यह एक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है जो आधुनिक एवियोनिक्स, ग्लास कॉकपिट इंस्ट्रूमेंटेशन, अत्याधुनिक नौवहन उपकरण, एवियोनिक्स, मौसम रडार से लैस है। गौरतलब है कि रविवार सुबह करीब 7 बजे पीएम मोदी लाल किले के प्रचीर से तिरंका फहराकर 75वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने में देश का नेतृत्व करेंगे।

For the first time ever, this year as soon as the National Flag is hoisted by Prime Minister Narendra Modi at the Independence Day celebrations, flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 1V helicopters of the Indian Air Force in Amrut formation: Defence Ministry pic.twitter.com/jBxEePrlne