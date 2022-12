खुशखबरी! Income Tax Slab में बदलाव की तैयारी, 5 लाख रुपए तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स-रिपोर्ट

केंद्र की मोदी सरकार आयकर स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत साल 2023-24 के वार्षिक बजट में 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को टैक्स में पूरी तरह छूट दी जा सकती है। अभी यह सीमा 2.5 लाख रुपए है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव पर विचार कर रही है। इसके तहत आयकर में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। ऐसा होने पर देश के ज्यादातर आयकर दाताओं को फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वेतन भोगियों और मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स छूट के रूप में राहत देना चाहती है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मदद मिल सकती है।

English summary

Income Tax Slabs:central government is considering a change in the income tax slab limit in the annual budget for the year 2023-24. Under this, there will be no income tax on annual income up to Rs 5 lakh