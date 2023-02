Income Tax Budget 2023: इन आयकर दाताओं को 52,500 रुपए की अतिरिक्त छूट, जानें क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन ?

Income Tax Budget 2023: केंद्र सरकार ने नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत भी स्टैंडर्ड डिडक्शन को लागू किया है। लेकिन, 52,500 रुपए की अतिरिक्त छूट के लिए निर्धारित आय तय कर दी गई है।

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Income Tax Budget 2023 standard deduction: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में नई टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत 52,500 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ वेतनभोगियों, पेंशनधारियों और फैमिली पेंशन लेने वालों को भी देने की घोषणा की गई है। लेकिन, नई टैक्स रिजीम के तहत इसके लिए आय की एक निश्चित सीमा तय की गई है और उन्हीं लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। यह लाभ पेंशन लेने वालों और फैमिली पेंशन लेने वालों को भी मिलेगा।

English summary

In the annual budget of the year 2023-24, the government has tried to give relief to the income tax payers in many ways.This also includes standard deduction,which has also been included in new tax regime