क्या सोनाली की मौत में हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा का हाथ? जानिए फोगाट के भाई ने क्या कहा?

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 26 अगस्त: भाजपा की महिला नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की मौत को लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। सोनाली फोगाट के परिवार वालों ने हत्या का शक जाहिर किया है। हत्या का आरोप सोनाली फोगाट के पीए पर लग रहा है। सोनाली फोगाट के एक भाई वतन ढाका ने पूर्व राज्य गृहमंत्री एवं मौजूदा विधायक गोपाल कांडा पर आरोपियों की मदद करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन शुक्रवार को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

सोनाली फोगाट की मौत में हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा की कथित संलिप्तता के बारे में पूछे जाने पर सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने कहा, ''नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।'' हिसार में सोनाली फोगट के अंतिम संस्कार के पहले भाई रिंकू फोगाट ने कहा, ''अंतिम संस्कार के बाद, परिवार के सदस्य तय करेंगे कि हम उसकी मौत की सीबीआई जांच चाहते हैं या नहीं। हमें यकीन है कि यह एक हत्या थी। अब तक हुई जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं।''

Hisar, Haryana | "No, there is nothing like that," says Rinku Dhaka, brother of Sonali Phogat when asked about the alleged involvement of Haryana MLA Gopal Kanda in Phogat's death pic.twitter.com/6MmUJ7p0ge