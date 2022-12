हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमानों को खुली जगह में नमाज पढ़ने में डाला बाधा, बजरंग दल पर आरोप

दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक खुली जगह में मुसलमानों को नमाज पढ़ने में खलल डालने की कोशिश की गई। नारेबाजी का आरोप बजरंग दल के लोगों पर लगा है। उनका दावा है कि ग्रीन बेल्ट अतिक्रमण की कोशिश हो रही है।

दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में खुली जगह में 100 मुसलमानों को नमाज पढ़ने में रुकावट डाले जाने की खबर है। घटना गुरुग्राम के सेक्टर 69 की है, जहां आरोपों के मुताबिक शुक्रवार की नमाज के दौरान बजरंग दल के सदस्यों ने नारेबाजी करके नमाज में बाधा डालने की कोशिश की। इसकी वजह से नमाज पढ़ने आए 100 लोगों के ग्रुप को उस जगह को छोड़ देना पड़ा। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक बजरंग दल के करीब 15 लोगों ने नमाज में बाधा पहुंचाई। इन लोगों की अगुवाई इसके जिला सुरक्षा प्रमुख अमित हिंदू कर रहे थे। 2021 में जिला प्रशासन ने गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने के लिए 6 जगह निर्धारित की थी।

नारेबाजी के चलते नमाज बाधित

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली से सटे गुरुग्राम में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के 100 लोग एक खुली जगह में नमाज पढ़ने के लिए जुटे थे। सेक्टर 69 स्थित यह जमीन हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण (HSVP) की है। लेकिन, बजरंग दल के लोगों ने वहां नारेबाजी करके उसमें बाधा डालने की कोशिश। बादशाहपुर थाने के एसएचओ उमेश कुमार ने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो पाया कि मुस्लिम समुदाय के लोग स्थान छोड़कर जा रहे थे।

6 निर्धारित जगहों से एक थी जमीन-पुलिस

पुलिस ने बजरंग दल के लोगों से कहा कि उस जगह से चले जाएं, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में लाया गया। उन्होंने कहा, '(वह) जगह 6 नामित (खुली) जगहों में से एक थी। हमें कोई शिकायत नहीं मिली है और अगर मिलती है तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।' पिछले साल जिला प्रशासन ने जिन 6 जगहों को नामित किया था, उनमें HSIIDC मैदान का एटलस चॉक, उद्योग विहार फेज-2 में पीपल चौक, उद्योग विहार- फेज-4 में HSVP की जमीन, सेक्टर 29 में लीजर वैली मैदान, सेक्टर 42 में HSVP की जमीन और सेक्टर 69 में भी HSVP की जमीन मुस्लिम समाज के नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित की गई है।

ग्रीन बेल्ट अतिक्रमण की कोशिश- अमित हिंदू

अमित हिंदू का आरोप है कि नमाज पढ़ने वाले ग्रीन बेल्ट का अतिक्रमण कर रहे हैं। यह जगह नमाज पढ़ने के लिए अस्थायी तौर पर आवंटित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि दूसरे जिलों और राज्यों से भी कुछ लोग अब यहां नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 'हम सोमवार को इस स्थान पर नमाज रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन देंगे।'

'मस्जिदों की कमी के चलते खुले में नमाज पढ़ते हैं'

दक्षिण-पंथी संगठन शुक्रवार को खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं। जबकि, गुरुग्राम के मुसलमानों का कहना है कि वह सार्वजनिक स्थानों पर इसलिए जाते हैं, क्योंकि जहां वह काम करते हैं या रहते हैं, उन इलाकों में मस्जिदों का अभाव है। (तस्वीर-फाइल)

English summary

In Gurugram, Haryana, an attempt was made to stop a group of Muslims from offering Namaz in the open on Friday. allegation has been leveled at Bajrang Dal. They say that the green belt is being encroached upon