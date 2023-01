'पास वाली कुर्सी अब तक खाली है क्योंकि...' नागालैंड के मंत्री अलोंग के ट्वीट पर आया शादी डॉट कॉम का जवाब

नागालैंड के मंत्री अलोंग का इन दिनों भी एक मजाकिया ट्वीट वायरल हो रहा है। उनके इस ट्वीट पर शादी डॉट कॉम के फाउंडर ने भी रिएक्ट किया है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नागालैंड के मंत्री तेमजेन इमना अलोंग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। समय-समय पर उनके कई पोस्ट भी वायरल होते रहते हैं। कहीं वे खाने की फोटो पोस्ट करते हैं तो कभी मनोरंजन से भरी पोस्ट शेयर करते रहते हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं। वहीं, अब उन्होंने मूवी थियेटर में अपनी एक तस्वीर साझा की है, जो बहुत ही मजाकिया पोस्ट है। जिसे पढ़कर आप भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे।

Guess!

Is the sofa relaxing with me or am I relaxing with the Sofa?

P.S: The Chair besides me is empty because I didn't accept ⁦@AnupamMittal⁩ Ji's offer yet.

By the way I am watching Avatar 😜 pic.twitter.com/7QjwBG43G5