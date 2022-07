Chemist Umesh Kolhe की हत्या की जांच NIA करेगी : गृह मंत्रालय

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 02 जुलाई : महाराष्ट्र के अमरावती में हुई केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में गृह मंत्रालय ने सख्त रूख दिखाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या की जांच एनआईए करेगी। बता दें कि उमेश कोल्हे की हत्या गत 21 जून को की गई थी। उमेश कोल्हे अपनी दुकान 'अमित मेडिकल स्टोर' बंद करके घर जा रहे थे। एक अन्य स्कूटर पर 27 वर्षीय संकेत और उनकी पत्नी वैष्णवी उमेश के साथ थे।

गृह मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर एनआईए जांच के फैसले की जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया, गृह मंत्रालय ने 21 जून को अमरावती महाराष्ट्र में श्री उमेश कोल्हे की बर्बर हत्या से संबंधित मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। हत्या के पीछे की साजिश, संगठनों की संलिप्तता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों की गहन जांच की जाएगी।

MHA has handed over the investigation of the case relating to the barbaric killing of Shri Umesh Kolhe in Amravati Maharashtra on 21st June to NIA.

The conspiracy behind the killing, involvement of organisations and international linkages would be thoroughly investigated.