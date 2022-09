हिजाब विवाद: SC में जोरदार बहस, हिंदू महिलाओं का भी आया जिक्र, किसने क्या कहा ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 20 सितंबर: हिजाब विवाद पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में आठवें दिन भी सुनवाई जारी रही और आगे की सुनवाई कल फिर से होगी। आज हिजाब पर कर्नाटक सरकार के फैसले को लेकर इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें पेश की गई हैं। कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं में हिजाब या कोई भी विशेष गैर-आवश्यक धार्मिक पहचान वाली ड्रेस पहनने पर पाबंदी के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की अदालत में चल रही है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे जबर्दस्त पैरवी कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ठोस दलीलें पेश की हैं।

English summary

Hijab controversy:In the Supreme Court, the Muslim side argued for covering the head of Hindu women with a sari. Karnataka government said hijab is not a necessary religious practice