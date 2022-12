Heeraben Modi: 'पेट पालने के लिए मां धोती थी दूसरों के घर बर्तन... ' कहकर रो पड़े थे पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा था कि 'मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे,ये मेरी मां की तपस्या ही थी कि उन्होंने हम सभी का भविष्य संवारने के लिए खुद को तपा डाला।'

PM Narendra Modi's mother Heeraben Died: शुक्रवार की सुबह बड़ी ही दुखभरी खबर के साथ हुई। आज सुबह पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 100 वर्ष की अवस्था में दुनिया से विदाई लेने वाली पीएम मोदी की मां की बीते मंगलवार को तबीयत खराब हुई थी। उन्हें सांस लेने की समस्या की वजह से अहमदाबाद यूएन मेहता कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह 3.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी मां के बेहद करीब रहे पीएम मोदी के लिए आज का दिन किसी वज्रपात से कम नहीं लेकिन अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी अपने कर्मपथ पर लौट आए।

English summary

Prime Minister Narendra Modi's mother Heeraben Modi, who died early this morning, has been cremated in Gandhinagar. When PM Narendra Modi get Emotional after saying 'mother used to wash utensils in other's house'. Here is Video, Please Have a Look.