कोरोना से जूझ रही मुंबई में आफत की बारिश, देखिए 5 वीडियो

India

oi-Shilpa Thakur

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिसके बाद अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम पहले के मुकाबले कम है। तटीय इलाकों के पास रहने वाले लोगों को घरों में रहने को कहा गया है।

Just the first rain and Mumbai already drowning in water.

Shows the inefficiency of @mybmc and their habit of using Traffic and crowd as usual Excuses. Even after 3 months of lockdown they could not prepare for rains in time!@RoadsOfMumbai @mumbaimatterz @mymalishka pic.twitter.com/USClEjrZcW