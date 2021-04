हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स अब नहीं करा सकते Vaccine के लिए रजिस्ट्रेशन, केंद्र ने लगाई रोक

India

नई दिल्ली। एक तरफ जहां देश में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों में टीकाकरण को लेकर बड़ी घोषणा की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि हेल्थकेयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन अब बंद किया जाएगा। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, वहीं कई फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों को वैक्सीन की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि कुछ अयोग्य लाभार्थियों को कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है और टीका लगाया जा रहा है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड-19 वैक्सीन के लिए तत्काल प्रभाव से फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि क्योंकि कई अयोग्य लोग इसका फायदा उठाकर अपना नाम जुड़वा रहे हैं, यह नियमों का उल्लंघन है।

#COVID19 | Some ineligible beneficiaries are being registered as health care & front line workers & getting vaccinated. Hereon, no new registrations in categories of health care workers & front line workers to be allowed with immediate effect: Union Health Ministry Sources pic.twitter.com/CcXRdu9ssC