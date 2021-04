स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले- इंसानियत के लिए वैक्सीन पर राजनीति बंद करें,केंद्र को टीका सस्ता नहीं मिल रहा

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 26 अप्रैल: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने एक बार फिर से कहा है कि भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर राजनीति खत्म होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, मानवता के लिए वैक्सीन पर विपक्षों पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी वैक्सीनेशन नीति के तहत राज्यों को तीसरे चरण में 50 प्रतिशत वैक्सीन डोज मुफ्त में देने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रविवार (25 अप्रैल) को एक फेसबुक पोस्ट में कहा है कि सरकार किसी को भी वैक्सीन सीधे नहीं देती है। उन्होंने कहा है कि राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार को वैक्सीन सस्ती मिलने वाली बात गलत और झूठ है। इसका गलत तरीके से प्रचार नहीं होना चाहिए।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, देश के नागरिकों के लिए चलाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर राजनीति समाप्त हो जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा करते हुए टीकाकरण के तीसरे चरण के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया है। पत्र साझा कर उन्होंने लिखा है कि ये वैक्सीनेशन के तीसरे चरण को लेकर लगाई जा रही है सभी अटकलों पर विराम लगाएगा।

Shared idealism is the need of the hour !

Politics around the world’s #LargestVaccineDrive needs to end, for the sake of our citizens.

Here’s clarifying all aspects of upcoming phase 3 of our #Covid19Vaccination drive, putting all speculations to rest.https://t.co/RsdBUrkmMe pic.twitter.com/Mjoku3Bt4Y