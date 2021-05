स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बाबा रामदेव को पत्र, डॉक्टरों पर 'आपत्तिजनक टिप्पणी' को वापस लेने को कहा

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, मई 23: योग गुरु रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनको एलोपैथी के विरोध में कुछ बोलते हुए सुना जा सकता हैं, जिसके बाद बाबा रामदेव के बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। वहीं अब खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने रामदेव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Baba Ramdev पर भड़के DR. Harsh Vardhan, कहा-Allopathy पर दिया बयान वापस लें | वनइंडिया हिंदी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि उन्होंने योग गुरु रामदेव को पत्र लिखकर आपत्तिजनक बयान वापस लेने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया की बाबा रामदेव का बयान कोरोना योद्धाओं का अपमान और देश की भावनाओं को आहत करता है। वहीं इससे पहले आईएमए ने मांग उठाते हुए कहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रामदेव के आरोपों को स्वीकार करते हुए देश की चिकित्सा सुविधाओं को खत्म कर दें या फिर रामदेव पर महामारी रोग अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाए।

I have written a letter to yoga guru Ramdev & asked him to withdraw the objectionable statement. The statement disrespect the corona warriors & hurt the sentiments of the country: Union Health Minister Harsh Vardhan on Ramdev's statement against allopathy pic.twitter.com/4bsnc2SfS0