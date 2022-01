Republic Day: देश मना रहा है 73वां गणतंत्र दिवस, PM मोदी -राहुल गांधी समेत दिग्गजों ने दी बधाई

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 26 जनवरी। संपूर्ण राष्ट्र आज 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेगा। ये दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारे लिए ये हमारी पहचान का प्रतीक है। इस दिन देश को पूर्ण स्वराज का दर्जा हासिल हुआ था। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद! Wishing you all a happy Republic Day. Jai Hind!

Republic Day: ये हैं Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar पाने वाले देश के बाल वीर | वनइंडिया हिंदी

तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि 73वें #गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह हमारे लोकतंत्र का जश्न मनाने और हमारे संविधान में निहित विचारों और मूल्यों को संजोने का अवसर है। हमारे देश की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना।

Greetings and warm wishes to the citizens of India on the occasion of 73rd #RepublicDay.

This is an occasion to celebrate our democracy and cherish the ideas and values enshrined in our Constitution.

Praying for the continued progress and prosperity of our country.