हज यात्रा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख अब 15 फरवरी हुई, कमेटी ने तारीख बढ़ाने का किया फैसला

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते पिछले दो वर्षों से हज यात्रा स्थगित हो रही है। हालांकि इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि हज करने की जिनकी इच्छा है वह हज कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 30 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में कहा गया है कि हज करने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन हज आवेदन फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है।

अब हज करने की इच्छा रखने वाले लोग 15 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर में कहा, 'हज-2022 के लिए ऑनलाइन हज आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गई थी। कई राज्य हज समितियों से मिले आवेदनों को देखते हुए, आवेदन भरने की अंतिम तिथि को 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।

In a circular dated January 30, the Haj Committee of India stated that "the last date for filling up of online Haj application forms by intending pilgrims is extended up to February 15, 2022." pic.twitter.com/oJWsZ3lbeG