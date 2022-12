गुजरात चुनाव 2022: पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान और यूसुफ पठान ने डाले वोट, लोगों से मतदान करने की अपील

गुजरात चुनाव के आखिरी चरण में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और इरफान पठाने ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोटिंग की। इस दौरान उनहोंने लोगों से वोट देने की अपील की है।

गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान चल रहा है। भारी संख्य़ा में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसूफ पठान और इरफान पठान ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ वडोदरा के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युसूफ पठान ने कहा कि मैं लोगों से मतदान करने की अपील करता हूं।

