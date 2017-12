गुजरात चुनाव के नतीजों की इस कुत्ते ने की भविष्यवाणी, पहले भी इन जानवरों ने किया है ऐसा

गुजरात चुनाव में कुत्ता कर रहा है भविष्यवाणी

अब गुजरात चुनाव के दौरान एक कुत्ता वायरल हो रहा है जो बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। इस कुत्ते से जब पूछ जा रहा है कि मोदी आवे छू तो ये पने दोनों पैर हिला रहा है। वहीं राहुल और कांग्रेस के नाम पर ये चुप है। इस कुत्ते का वीडियो बीजेपी आईटी सेल के इनचार्ज अमित मालविय ने शेयर किया है।

Cute little thing knows it all... pic.twitter.com/Ds67QZYGHT