कोरोना संकट में रेलवे ने कसी कमर, कहा- मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हम पूरी तरह तैयार

नई दिल्ली, अप्रैल 18। कोरोना वायरस संकट में जहां प्रतिदिन 2 लाख से अधिक कोविड मरीज सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों ने केंद्र सरकार से मेडिकल ऑक्सीजन, वैक्सीन और रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति की गुहार लगाई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। रविवार को रेल मंत्रालय ने जानकारी दी कि वह देश के कोने-कोने में मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के बीच रविवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों में लिक्विड (तरल) ऑक्सीजन पहुंचाने की दिशा में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के तेजी से आवागमन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इससे राज्यों तक सूचारू परिवहन की सुविधा मिलेगी। पीयूष गोयल ने बताया कि ट्रेनों से देशभर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा।

Railways is getting fully ready to transport Liquid Medical Oxygen (LMO) & oxygen cylinders across key corridors. Madhya Pradesh & Maharashtra governments had approached Railway Ministry to explore whether LMO tankers could be moved by rails: Indian Railways pic.twitter.com/u4BbdhjwTO